Noche cumbiera con Tercer Tiempo y Mala Junta en Okean

Este viernes 8 de agosto, desde la medianoche, Okean será el escenario de una verdadera fiesta popular con una noche dedicada a la cumbia.

La banda Mala Junta, oriunda de Las Heras y formada en 2013, subirá al escenario con sus 11 integrantes. Desde 2016 incorporaron sección de vientos, sello distintivo que les da su estilo único y contagiante.

También se presentará Tercer Tiempo, agrupación de Caleta Olivia, para completar una velada cargada de ritmo y diversión.

El encuentro será en Almirante Brown 512, con entradas anticipadas a $8.000, y promete una madrugada a pura música y baile.