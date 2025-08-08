EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Noche cumbiera con Tercer Tiempo y Mala Junta en Okean

Compartir

Este viernes 8 de agosto, desde la medianoche, Okean será el escenario de una verdadera fiesta popular con una noche dedicada a la cumbia.

La banda Mala Junta, oriunda de Las Heras y formada en 2013, subirá al escenario con sus 11 integrantes. Desde 2016 incorporaron sección de vientos, sello distintivo que les da su estilo único y contagiante.

También se presentará Tercer Tiempo, agrupación de Caleta Olivia, para completar una velada cargada de ritmo y diversión.

El encuentro será en Almirante Brown 512, con entradas anticipadas a $8.000, y promete una madrugada a pura música y baile.

El Gobierno de Santa Cruz acompañó la 3ª edición de la Expo "Sin Límites"

Río Gallegos sigue apostando al deporte: el Municipio y Boca Juniors firmaron un convenio para potenciar el desarrollo local

Se realizarán Jornadas Intersectoriales en Río Gallegos

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas