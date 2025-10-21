No Te Va Gustar, C.R.O., Diego Torres, Lázaro Caballero y el Mago y la Nueva llegan a Río Gallegos para el Festival 140° Aniversario

El Intendente Pablo Grasso presentó hoy a los artistas principales del Festival 140° Aniversario. Se subirán al escenario mayor Lázaro Caballero, El Mago y La Nueva, Diego Torres, C.R.O. y No Te Va Gustar. Será del 15 al 18 de diciembre en el predio del Boxing Club. También habrá actividades en La Rural y se hará un selectivo para que una banda del interior provincial sea parte de la grilla además de los artistas locales que también se van a sumar.

El folclore, el rap, el rock, la cumbia y el pop latino tendrán sus representantes en este nuevo Festival por el aniversario de la ciudad capital de Santa Cruz. El escenario mayor se ubicará en el predio del Boxing Club, y contará con la presencia de Lázaro Caballero (lunes 15 de diciembre), El Mago y La Nueva (lunes 15), Diego Torres (martes 16), C.R.O. (miércoles 17), y No Te Va Gustar (jueves 18).

Además, en La Rural habrá actividades, shows en vivo y Patio Patagónico del viernes 12 al jueves 18.

La ceremonia de presentación de artistas fue encabezada por el Intendente Pablo Grasso y se realizó este lunes ante un gimnasio Rocha colmado de vecinos y vecinas. Acompañaron también secretarios municipales, integrantes de organizaciones sociales, concejales locales y del interior provincial, empresarios, comerciantes, artistas, emprendedores, centros de jubilados, juntas vecinales, gremios, e invitados especiales.

Durante el acto, se anunciaron solo los shows principales, y se informó que próximamente se dará a conocer los nombres de artistas locales que completarán la grilla tanto del escenario mayor como del escenario secundario ubicado en La Rural.



También habrá un certamen especial para elegir una banda del interior provincial que podrá subirse al escenario mayor en uno de los días de los shows principales. Para ello se harán selectivos en las localidades santacruceñas.

Cabe destacar que para la organización de este festival, el Municipio debió afrontar los problemas provocados por el cierre del Aeropuerto, la difícil situación económica que está atravesando el país, y la falta de apoyo del gobierno provincial y el nacional.

Grilla Predio Boxing Club

Lunes 15 de diciembre – Lázaro Caballero

Lunes 15 de diciembre – El Mago y La Nueva

Martes 16 de diciembre – Diego Torres

Miércoles 17 de diciembre – C.R.O.

Jueves 18 de diciembre – No Te Va Gustar