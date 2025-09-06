NO ES CON MULTAS, ES CON PARITARIAS Y DIÁLOGO

“No es con multas, no es con paritarias cerradas y sin diálogo que se van a resolver los conflictos. Estas prácticas JAMÁS dieron resultado, por el contrario, siempre agravaron los escenarios de crisis y profundizaron el enfrentamiento entre el Gobierno y los trabajadores”.

Así lo expresó el diputado provincial Pedro Muñoz, quien manifestó su absoluto respaldo a la lucha de ADOSAC y rechazó categóricamente las medidas coercitivas impulsadas contra los docentes de Santa Cruz.

“Pretender acallar las voces, imitando lo peor del modelo K, aplicando descuentos a los trabajadores que reclaman por un salario que supere la línea de pobreza y persiguiendo con multas a las organizaciones sindicales, nunca fue el camino. Por el contrario, estas decisiones generan un mayor rechazo social y profundizan las distancias entre el Gobierno y el pueblo trabajador en su conjunto”, sostuvo.

En este marco, Muñoz exigió al Gobierno provincial retomar el camino del diálogo, convocar a paritarias libres y retrotraer de inmediato todas estas medidas coercitivas que nada aportan a la paz social.

“No a los descuentos a los docentes ni a ningún trabajador. No a las multas a ADOSAC. ¡Sí a las paritarias abiertas!” concluyó el legislador.