Nicolás Gutiérrez: “El Frente de Izquierda es la única oposición real a la política del ajuste”

El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás Gutiérrez, visitó los estudios de Voces y Apuntes y sostuvo que la lista encabezada por Gabriela Ance representa una alternativa frente al ajuste y la crisis social. Criticó la represión a jubilados, la aprobación de la Ley Bases y llamó a expresar el descontento a través del voto.

En diálogo con Voces y Apuntes, Nicolás Gutiérrez, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, destacó la figura de Gabriela Ance, quien encabeza la lista: “Gabriela es una trabajadora estatal de Río Gallegos y una gran militante del movimiento de mujeres, diversidades y de la juventud. Por votación, le toca liderar nuestra lista”.

Gutiérrez aseguró que la campaña del Frente arranca “con mucho ímpetu y tenacidad, la misma que los trabajadores ponemos en nuestras luchas”. En ese sentido, subrayó que “a las campañas las tomamos como una lucha más en este contexto de crisis económica y social que cada vez se profundiza más”.

El dirigente relató que en una recorrida por el centro de la ciudad la recepción de la gente fue positiva: “El volante que repartimos llevaba como título ‘ni coimeros, ni ajustadores’, y la gente lo recibió con entusiasmo. Está harta de que le metan la mano en el bolsillo y de ver cómo todos los miércoles reprimen a los jubilados afuera del Congreso, cuando pelean por el aumento de la mínima”.

Respecto al escenario electoral, Gutiérrez reconoció la apatía hacia la política, con bajos porcentajes de participación, pero sostuvo que la elección del 26 de octubre es una oportunidad de lucha: “Es una forma de expresarse contra la motosierra de Javier Milei desde las urnas. No es una alternativa quedarse en casa ni votar a quienes avalaron la Ley Bases. La alternativa real es el Frente de Izquierda, la vereda opuesta a esta política”.