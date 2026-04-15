Nelson Mercado se prepara para el inicio de la temporada en el “Ramónin Fernández”.

Visitamos a Nelson Mercado en una nueva edición de “Fierros en Línea”, por En Línea (Frecuencia Patagónica 99.3), en conjunto con Galar Prensa, donde el piloto de la categoría Fuerza Limitada Regional compartió su presente de cara al inicio del campeonato.

Con la primera fecha de la FRAD en el autódromo “Ramónin Fernández” en el horizonte, Mercado se mostró entusiasmado y confiado. Destacó que la motorización y el chasis de su unidad están a cargo de Edgardo Menichelli, de Tellier, remarcando el nivel de detalle y profesionalismo del trabajo: el armado principal se realiza en su propio taller, mientras que los ajustes finales previos a la competencia se llevan adelante en Tellier.

En cuanto a su estructura, el piloto subrayó que cuenta con un equipo reducido, pero sostenido por un enorme esfuerzo y compromiso. Su familia cumple un rol fundamental, especialmente su mujer, Marcela de Jesús, junto a Diego Perea, quien además es responsable de la estética del auto.

Con más de diez años de trayectoria en la categoría, Mercado mantiene una destacada regularidad. Actualmente transita con su segunda unidad dentro de la Fuerza Limitada Regional, consolidando su experiencia y crecimiento en pista.

También hizo referencia a las dificultades que implica sostener la actividad en el contexto actual, destacando el acompañamiento clave de sus sponsors, quienes hacen posible su participación en cada competencia.

Sobre el inicio del campeonato, expresó su afinidad con el autódromo “Ramónin Fernández”, circuito en el que se siente cómodo y que considera uno de sus preferidos. Además, manifestó su entusiasmo por formar parte de la Copa Máster +50 de la categoría.

En el cierre, Mercado agradeció la visita del equipo de En Línea y Galar Prensa. La entrevista dejó además un momento profundamente emotivo dentro de su taller, al recordar a dos personas muy importantes en su camino: Mario Castillo y Gabriel “Gabito” Contreras. Visiblemente emocionado, remarcó que su memoria es una de las principales motivaciones para seguir compitiendo carrera tras carrera.

Finalmente, envió un cálido saludo a su querido barrio Parque y a toda la comunidad de Caleta Olivia.