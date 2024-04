Nelson Aguilar sobre la violencia política: “la dirigencia no está dimensionando la gravedad de los hechos”

El comunicador Nelson Aguilar, se ha manifestado enérgicamente sobre los recientes actos de violencia que han sacudido la localidad, alcanzando su punto más álgido con una serie de disparos dirigidos a la camioneta del Intendente Municipal. Además, instó a la dirigencia política en su conjunto a repudiar de manera contundente estos episodios violentos.

Durante el editorial de apertura del programa radial matutino de Voces y Apuntes, Nelson Aguilar expresó su profunda preocupación, declarando: “A mi juicio, estos eventos son de extrema gravedad. En toda la historia de nuestro sistema democrático, no se registra un suceso de esta magnitud. Esperaba ver un respaldo unánime por parte de nuestra dirigencia política en la conferencia de prensa a la cuál nos convocaron, con representantes de todos los sectores, mostrando solidaridad con nuestro jefe comunal y condenando de manera masiva la violencia política que parece estar arraigándose en Caleta Olivia.”

Advirtió sobre la posibilidad de que estos actos continúen si no hay una repulsa unánime hacia ellos: “Si no hay un rechazo unánime a esta situación, esto va a continuar y tenemos que preguntarnos dónde van a ir los próximos disparos. No estamos tomando real dimensión de lo que pasa”.

