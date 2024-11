Neil criticó la “nula” política turística de Vidal y calificó al anuncio del camping como “un chiste”

La secretaria de Turismo de Río Gallegos, Mercedes Neil, reiteró la deficiente gestión del gobierno provincial para el turismo. Tras el anuncio de la construcción de un camping en Río Gallegos, la funcionaria reiteró su reclamo por obras y que se habilite Laguna Azul.

Este miércoles, el gobernador Claudio Vidal volvió a mostrarse públicamente en una zona remota junto a funcionarios. Lo hizo para anunciar la construcción de un camping para Río Gallegos, cuyos detalles resultan tan curiosos como poco claros.

“La verdad es que no puedo decir que el anuncio nos haya tomado por sorpresa, creo que, por el contrario, en este año nos fuimos acostumbrando a que permanentemente se tiren títulos y proyectos que son absolutamente random”, dijo la secretaria de Turismo de la ciudad capital.

Para Mercedes Neil, la construcción de un camping “no resiste el más mínimo análisis. Estamos hablando de un gobierno provincial que no hizo nada para fomentar el turismo, que fue a la feria más importante de la región con las manos vacías, que no articula con municipios y que en todo 2024 no convocó ni una sola vez al Consejo Provincial de Turismo, cuando debiera hacerlo tres veces al año”

La titular de la Secretaría de Turismo, que este año recibió la distinción de la Feria Internacional de Turismo por haber convertido a Río Gallegos en un “destino turístico sustentable”, recordó que la administración de Vidal tiene deudas pendientes con los municipios.

“La política turística de la provincia es nula, inexistente y su falta de planificación hizo que no se le tirara un centro ni a Río Gallegos ni a ningún destino turístico de Santa Cruz. Pero, va más allá, porque tampoco defienden la conectividad aérea sabiendo que eso es fundamental para que la gente elija a nuestra provincia”, lamentó Neil.

Entre las deudas de la gestión del dirigente petróleo, que tuvo que hacer cambios en el área antes de cumplir el primer año de gestión, están: el mejoramiento de la ruta provincial que va a Cabo Vírgenes, donde se encuentra la pingüinera que cada temporada convoca a miles de turistas, y culminar la obra de Laguna Azul, que está en un 76%.

La funcionaria del gabinete de Pablo Grasso indicó que “en turismo hay que tener previsión porque vendemos temporada a contramano. Las cosas se planifican con tiempo, no tirás un manotazo de ahogado en noviembre porque si no sos un chiste, que es lo que les pasa ahora: no saben hacer promoción turística y anuncian un camping”.