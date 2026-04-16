Natalia Quiroz; “Lo pedimos,insistimos… Y apareció (aunque tarde)”

La secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, se refirió al anuncio realizado por Servicios Públicos sobre el tendido eléctrico y alumbrado en la calle 22, una arteria estratégica para la conectividad y seguridad de los barrios Bicentenario, Patagonia, San Benito, Chimen Aike y Santa Cruz.“Lo pedimos, insistimos… y apareció, aunque tarde”, expresó Quiroz, al tiempo que remarcó que “durante más de un año insistimos formalmente para que esta obra se concrete”.

En ese sentido, subrayó que “no es un detalle menor: se trata de una intervención que excede nuestras competencias, pero no nuestro compromiso con los vecinos, a quienes representamos cada vez que golpeamos una puerta que no responde”.

La funcionaria destacó además el trabajo realizado por el Municipio mientras se aguardaba una respuesta: “Hicimos lo que sí nos corresponde: avanzamos con señalización vertical y horizontal, colocación de tachas reflectivas y cartelería, sosteniendo condiciones básicas de seguridad en una vía clave para el desarrollo urbano”.

Sin embargo, advirtió que la situación del alumbrado público en la ciudad sigue siendo preocupante. “Río Gallegos tiene cerca de un 40% de su trama urbana con problemas de iluminación. Hemos elevado múltiples notas por distintos barrios, acompañando reclamos de vecinos que muchas veces acuden al Municipio buscando respuestas que dependen de la empresa provincial”, señaló.

Finalmente, Quiroz sostuvo que este anuncio debe marcar un punto de partida: “Esperamos que no sea un hecho aislado, sino el inicio de un plan sostenido de recambio y ampliación del alumbrado público en toda la ciudad”.“Desde el Municipio vamos a seguir gestionando, insistiendo y representando cada reclamo, porque nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Mejor tarde que nunca, pero mejor siempre a tiempo”, concluyó.