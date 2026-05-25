Nadia Ricci destacó la licitación para el muelle de Puerto Deseado: “Es el fruto de meses de trabajo riguroso y comprometido”

La ministra de la Producción valoró el avance de la obra impulsada por el gobernador Claudio Vidal. Remarcó el rol técnico y operativo de la UNEPOSC para recuperar infraestructura estratégica del puerto

La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, destacó la decisión del gobernador Claudio Vidal de avanzar con el llamado a licitación pública para la reparación del Sitio N° 4 y la zona de transición del puerto de Puerto Deseado, y subrayó el trabajo articulado de los equipos técnicos y legales que hicieron posible el proceso.

La obra contempla la reconstrucción estructural del sector actualmente inhabilitado por el avanzado estado de deterioro, situación que redujo la capacidad operativa del puerto y generó riesgos para los trabajadores que desarrollan tareas diariamente en el lugar. El proyecto incluye intervenciones sobre el Sitio N° 4, el área de transición con el Sitio N° 3 y trabajos respaldados por estudios de suelo, relevamientos fotográficos y análisis técnicos integrales del estado estructural del muelle.

“Puerto Deseado necesita y merece esta infraestructura”

En ese contexto, Ricci resaltó el trabajo sostenido de las distintas áreas involucradas en el desarrollo de la licitación y aseguró que el avance del proyecto representa un paso fundamental para fortalecer la infraestructura portuaria de la provincia.

“Esta firma es el fruto de meses de trabajo riguroso y comprometido de los equipos técnicos y legales del Ministerio y de UNEPOSC. Cada informe, cada revisión, cada gestión tuvo un propósito puntual: que Puerto Deseado cuente con la infraestructura portuaria que necesita y merece”, expresó la ministra.

Asimismo, remarcó que la recuperación del muelle permitirá mejorar las condiciones operativas y de seguridad del puerto, consolidando una infraestructura estratégica para la actividad pesquera, comercial y productiva de la región.

El rol clave de UNEPOSC y el trabajo articulado

La titular de la cartera productiva también puso en valor el trabajo de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), destacando la tarea técnica y administrativa que permitió avanzar con el proyecto y cumplir con cada una de las etapas requeridas para el llamado licitatorio.

El proceso contó con la participación de personal especializado en ingeniería encargado de confeccionar los pliegos técnicos, junto con la intervención de la Dirección General de Conservación Edilicia y Proyectos de Inversión y la Subsecretaría de Compras y Contrataciones Públicas, dependientes del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.

A su vez, la Administración General de Protección y Seguridad Ambiental de la UNEPOSC y la Oficina de Administración del Puerto Deseado tuvieron un rol central en el relevamiento de las condiciones operativas y en el seguimiento de las gestiones desde el territorio.