Municipio recibió las escrituras de 300 hectáreas para entrega de terrenos

En una trascendente reunión en la sala de situación del municipio, el intendente Pablo Carrizo encabezó un encuentro para formalizar la recepción del título de propiedad de 300 hectáreas. El acto representa el puntapié inicial de un proyecto largamente esperado por muchas familias de la localidad: el acceso a su terreno propio con servicios.

Carrizo valoró este avance fruto de las conversaciones que comenzaron al inicio de la gestión: “tuvimos una reunión con la empresa Copesa que son dueños de estas tierras”, explicó. En ese sentido, informó que se trató de un proceso sostenido en el tiempo: “Desde ese momento que se firmó el acuerdo, se hizo un seguimiento por parte de la empresa, para poder llegar hoy a tener el título de propiedad”.

El intendente remarcó que la titularidad es una herramienta clave para avanzar con soluciones al déficit habitacional. “Estamos hablando de 4500 lotes, que anunciamos junto a un acuerdo con Servicios Públicos y Distrigas”, afirmó. “Uno de los grandes objetivos es poder entregarlos con infraestructura básica”, remarcando que este es: “el primer paso, el paso inicial”, destacando la importancia de la legalidad en el proceso: “hoy legalmente esas tierras, esas 300 hectáreas, pertenecen a la Municipalidad de Caleta Olivia”.

Por su parte, la supervisora de Tierras, Patricia Reynoso, explicó que: “Queremos hacer una buena planificación contando con las instalaciones básicas, es una planificación a futuro, que se va a hacer para instituciones y para las familias de la ciudad”.

Reynoso detalló que están firmados los convenios con las empresas de servicios, aunque remarcó que aún no hay una fecha definida para la entrega de las parcelas, afirmando que: “todavía no tenemos un plazo estimado, es una iniciativa no muy a largo plazo, pero se está trabajando”.

Del encuentro participaron también el secretario de Planificación, el arquitecto Lucas Haidamaschuk y el escribano Raúl Ignao, quien estuvo a cargo de la entrega formal de los documentos.