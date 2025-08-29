Municipio presente en el Primer Encuentro de Fortalecimiento de Ciudades Costeras

Con el objetivo de articular la planificación estratégica del territorio y el desarrollo productivo, se realiza, en Comandante Luis Piedra Buena, la actividad organizada por la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia de Santa Cruz.

En representación de la Municipalidad de Caleta Olivia, participan de la propuesta el supervisor de Educación y Promoción Ambiental Ariel Fiorentini, la supervisora de Políticas Ambientales Rocío Benitez y el coordinador de Educación y Promoción Ambiental Luciano Ache.

Este encuentro marca el inicio de un proceso participativo para «construir la territorialidad» indicó el secretario de Estado de Ambiente, Hugo Núñez, y para proyectar un futuro de calidad para los habitantes de la provincia. El objetivo es generar un espacio de diálogo donde todos los participantes, “desde el Estado hasta el sector privado y las universidades, puedan aportar su conocimiento para impulsar un desarrollo sostenible”. La intención es «pensar más allá de nuestra existencia, teniendo en cuenta al otro, a nuestros hijos y a los que nos seguirán» sostuvo el funcionario.

El temario está pensado sobre los siguientes ejes: Turismo y desarrollo, Desarrollo urbano, Ambiente y biodiversidad, Pesca y acuicultura, Conservación, Conectividad y análisis territorial; Producción.