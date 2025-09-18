Municipio invita a participar del “Abuelazo Fest”

EN VIVO
La Municipalidad de Río Gallegos organiza para este sábado 20 de septiembre el “Abuelazo Fest” en el gimnasio municipal 17 de Octubre. Habrá shows en vivo, juegos, merienda, clases de ritmos, y la presentación de “Los Rivales del Sur”. La actividad es con entrada libre y gratuita, y abierta a toda la comunidad. También participarán adultos mayores de Río Turbio y 28 de Noviembre.

Con la premisa “La sabiduría se vive, la alegría se comparte”, se realizará este sábado el Abuelazo Fest Patagonia Mayor. La actividad comenzará a las 14:00 horas y se extenderá durante toda la tarde en el Gimnasio Municipal ubicado en Obispo Angelelli y Bella Vista.

Esta iniciativa se realiza en conjunto entre los municipios de Río Gallegos, Rio Turbio y 28 de Noviembre, por lo que contará con adultos mayores de las tres ciudades y será una gran oportunidad para que personas mayores refuercen vínculos y generen nuevas amistades.

En el Abuelazo Fest habrá shows en vivo, elección del Rey la Reina, juegos y concursos, merienda, clases de ritmos, carnaval carioca, y la presentación de “Los Rivales del Sur”.

La actividad es con entrada libre y gratuita, y abierta a toda la comunidad.

