Municipio firmó el contrato para la culminación del cuartel de bomberos N° 28

El Intendente Pablo Carrizo rubricó este lunes el documento legal para la ejecución de la obra de terminación del edificio cuartel de bomberos división 28° en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia.

El proyecto prevé la construcción de 560 metros cuadrados, divididos en planta baja y alta, que incluyen tres accesos peatonales y vehiculares, una guardia, dos recepciones, dos salas de máquinas, dos vestidores, un comedor, tres estacionamientos cubiertos, dos depósitos, cinco baños y tres dormitorios.

Del acto participó el jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Santa Cruz Daniel Alvarez, los concejales Iris Casas y Facundo Belarde, el presidente del IDUV MMO Cristian Mansilla, la gerente administrativa Karina Vera, el jefe de Bomberos Zona Norte Eduardo Jurado Flores, representantes de la UOCRA y la representante legal de la empresa Pirámide SA Paola Kiernan.

La firma del contrato se realizó en la sala de situación de la Municipalidad de Caleta Olivia y en la misma se reafirmó el compromiso del ejecutivo no sólo con la comunidad, sino también con los trabajadores que estarán involucrados en la obra.

Luego de la firma, se trasladaron a la obra para recorrer el sector. El intendente Pablo Carrizo destacó la importancia de planificar las obras y ejecutarlas en el corto plazo con mano de obra calificada y local. “Esto es muy importante, una obra muy esperada y ojalá sea el puntapié inicial de muchas cosas para la ciudad.

Por su parte el presidente del IDUV MMO Cristian Mansilla aseguró que se priorizará la mano de obra local para ejecutar está obra.



