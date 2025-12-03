Municipio de Río Gallegos y Obispado refuerzan el trabajo conjunto

El Jefe de Gabinete Diego Robles y la Secretaria de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo visitaron hoy al Obispo Ignacio Medina para ultimar detalles del operativo que llevará adelante el Municipio de Río Gallegos en la Peregrinación a la Virgen de Güer Aike. También se habló de la situación social a nivel local y regional.

Durante el encuentro se terminó de definir cuáles serán las funciones del Municipio durante la 45° Peregrinación a la Virgen de Güer Aike, que tendrá lugar el lunes 8 de diciembre. Cabe destacar que por directivas del Intendente Pablo Grasso, se dispuso la afectación al operativo de las áreas municipales de Obras Viales, Tránsito, Protección Civil, Guardia Urbana, Saneamiento, Mantenimiento de Redes Pluviocloacales, Ornamentación y Bromatología, entre otras.

La reunión se llevó a cabo en el edificio del Obispado y fue una oportunidad propicia para hablar también de la difícil situación social y económica que afecta a muchos sectores de la población riogalleguense.