Municipio de Río Gallegos inició un nuevo ciclo de capacitaciones al personal municipal

La Municipalidad de Río Gallegos dio inicio al primer ciclo de capacitaciones internas de 2026. Se trata de una propuesta impulsada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la Dirección de Gestión Educativa Municipal, destinada al personal municipal.

En esta primera etapa, la formación está destinada a agentes de la Secretaría de Deportes. Participan alrededor de 90 trabajadores del área. Se abordan contenidos vinculados a redacción, escritura, trámites administrativos, aspectos jurídicos y herramientas informáticas, con el objetivo de fortalecer y actualizar las competencias del personal municipal.

La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, explicó que las capacitaciones están a cargo de un equipo de profesionales y destacó que se busca mejorar el desempeño laboral de los agentes y optimizar la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

Además, remarcó que “la capacitación contribuye al desarrollo de habilidades y al fortalecimiento del compromiso con los vecinos”.