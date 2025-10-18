Municipio de Río Gallegos apoya la iniciativa de arte rodante que recorrerá distintos barrios de la ciudad

Se inauguró ayer el trailer del Museo de Arte Rodante Brotes, que estará en la Plaza San Martín y luego visitará los barrios. Tendrá muestras, talleres, música en vivo, venta de obras y emprendedores. Se trata de una iniciativa de la colectiva “Viento Negro”, que cuenta con el apoyo del Municipio de Río Gallegos. El acto contó con la presencia del Intendente Pablo Grasso y de una gran cantidad de personas vinculadas al arte.

Al momento de las palabras, se destacó el trabajo que se viene realizando desde hace años para concretar esta idea. Las impulsoras del proyecto, Ana Copto, Fernanda Bonil y Yesica Gallegos, agradecieron el apoyo de la familia y amistades, y destacaron el acompañamiento del Municipio.



Por su parte, el intendente Pablo Grasso dijo que este tipo de iniciativas son fundamentales en momentos en los que “vienen por nuestra cultura y por nuestra bandera”.



El tráiler estará abierto todos los días en la Plaza San Martín, ofreciendo talleres gratuitos y música en vivo, y luego se irá hacia los barrios, de acuerdo a un cronograma que será dado a conocer próximamente.