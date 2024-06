Municipio de Río Gallegos advierte que el agua no potable no es apta para uso domestico

La Municipalidad de Río Gallegos expresó su preocupación por el anuncio de una agrupación sindical que repartirá agua en barrios alejados del centro. Según la información publicada, se distribuirá “agua no potable para uso domestico”, pero el área de Bromatología de la Comuna advirtió que si el agua es no potable, tampoco sirve para uso domestico.

No existe como tal el “AGUA NO POTABLE PARA USO DOMÉSTICO”, si el agua no es potable, no es de uso doméstico, explicaron desde la Dirección de Bromatología dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario del Municipio.

En este sentido, se recordó que El Código Alimentario Argentino establece que tanto el agua potable de suministro público como el agua potable de uso domiciliario, son aptas para la alimentación y uso doméstico y no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud.

Es importante que el vecino tenga en cuenta estas características ya que el agua no apta para consumo puede encontrarse contaminada y al usarla para cocinar o lavar utensilios de cocina, puede transmitir enfermedades como diarreas, fiebre tifoidea y cólera, entre otras.

Por todo ello, la Dirección de Bromatología del Municipio se pone a disposición de esta agrupación sindical para brindar el asesoramiento necesario y evitar que se ponga en riesgo la salud pública.