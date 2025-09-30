Municipio de Caleta Olivia impulsa nuevo espacio de capacitación abierto a la comunidad

Con el firme objetivo de fortalecer conocimientos ya adquiridos y obtener nuevos saberes, desde la Supervisión de Formación Profesional, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, se invita a la comunidad a formar parte de un seminario sobre Fundamentos de la Lubricación, que se dictará el miércoles 1 de octubre a las 15 horas en instalaciones de GS Lubricentro.



Si bien el espacio es para todos los interesados, con cupos aún disponibles, desde el área municipal se invita especialmente a los alumnos de los últimos años de los colegios industriales, de las tecnicaturas en electromecánica y química, trabajadores de talleres mecánicos y personal del área de transporte de la Municipalidad de Caleta Olivia.



La disertación estará cargo del ingeniero Mario López de la marca Castrol, que focalizará la capacitación en lubricación para flota liviana y pesada. Leonardo Andrade, integrante de la supervisión destacó la importancia de este espacio: “Es importante el trabajo mancomunado entre el Estado y los privados para traer propuestas de capacitación para la comunidad. Es un esfuerzo conjunto y se valora ese compromiso”.



El seminario es gratuito y los interesados pueden comunicarse al 2974757446 en cualquier momento del día. Las instalaciones de GS Lubricentro se encuentran en Carrero Patagónico y Armando Rojas (paralelo a la Av. Circunvalación entre ruta 12 y zona de chacras).