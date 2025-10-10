Municipio de Caleta Olivia avanza con obras en el estadio “Juan Domingo Perón”

La Municipalidad de Caleta Olivia continúa trabajando en la mejora de la infraestructura deportiva de la ciudad, en esta ocasión en el estadio municipal para la puesta en valor de cara al Torneo Federal Amateur, en el que el Club Camioneros representará a nuestra ciudad.



En la jornada de este viernes 10 de octubre, el intendente Pablo Carrizo, junto al secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, el presidente de la Liga de Fútbol Norte, Javier Navarrete, y referentes del Club Camioneros, recorrieron las instalaciones para supervisar los avances de los trabajos.







Las tareas incluyen mejoras en el campo de juego, refacciones en los vestuarios, luminarias, gradas y espacios comunes, con el objetivo de brindar las mejores condiciones para deportistas, cuerpos técnicos y el público. Respecto a los baños y teniendo la falta de inversión durante años y la premura por el inicio del torneo, se colocarán baños químicos mientras se inician las tareas de refacción total de los sanitarios.





El secretario de Planificación de la Municipalidad de Caleta Olivia Lucas Haidamaschuk detalló que se realizó un relevamiento respecto a las condiciones de las instalaciones del estadio y las obras que están en marcha como la puesta a punto de los vestuarios. “Espera que durante esta semana se puedan ir finalizando algunas obras y las que queden se continuarán una vez iniciado el torneo, ya que tenemos tiempo entre fechas”.



Por otro lado resaltó la importancia del trabajo mancomunado con las instituciones, en este caso Camioneros.



Estas acciones forman parte del compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento del deporte local y el acompañamiento a las instituciones que representan con orgullo a Caleta Olivia en competencias provinciales y nacionales.