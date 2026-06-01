Municipio articula ciclo de formación para trabajadores del CeMEPA

La Municipalidad de Caleta Olivia concretó este lunes 1 de junio, una mesa de trabajo en instalaciones de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPS, junto al Centro Municipal de Educación por el Arte, con el objetivo de articular un ciclo de formación pedagógica.

El encuentro permitió definir los módulos de capacitación, la carga horaria teórica y práctica, y el desarrollo del ciclo que se llevará a cabo durante el último trimestre del año, garantizando que los docentes vinculados al CeMEPA puedan participar.

El jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia explicó: “El CeMEPA es una institución muy importante, que cuenta con una cantidad de docentes que tienen una relevancia para nuestra localidad. Estamos articulando un ciclo de formación pedagógica que consideramos fundamental para la formación de los docentes”, agregó Mazzaglia.

La mesa de trabajo también contó con la participación del secretario de Cultura, Deportes y Juventud David Jones, directores, subdirectores, docentes y el equipo técnico de la UNPA-UACO, quienes colaboraron en la planificación de contenidos y actividades que se desarrollarán en las capacitaciones.

La fecha estipulada para el inicio de las capacitaciones es en septiembre, y la inscripción de los docentes se informará a través del Centro Municipal de Educación por el Arte y del Municipio, garantizando transparencia y amplia participación.