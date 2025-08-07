Municipio amplía calzada en el ingreso al barrio 13 de Diciembre

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Obras y Servicios, ejecuta trabajos de ampliación en la arteria principal que da acceso al barrio 13 de Diciembre y al cementerio, en respuesta a un pedido realizado por los vecinos de la zona.

El secretario de Obras y Servicios, arquitecto José Camacho, supervisó los trabajos e indicó que la intervención tiene como objetivo mejorar la circulación y prevenir accidentes.

Según detalló, en el lugar “entraron dos metros cúbicos de hormigón” para concretar la obra. Remarcó además que los trabajos se llevan a cabo con recursos y personal municipal.

En relación al fraguado, el funcionario precisó que “lo ideal es veintiún días”, por lo que solicitó precaución a quienes transiten por el sector y que respeten la señalización para evitar accidentes. También agradeció al área de Tránsito, ya que “están colaborando para que se pueda realizar este tipo de trabajo.

Sobre próximas acciones, el secretario adelantó que las tareas continuarán detrás de la Escuela 69, donde se realizarán bacheos.