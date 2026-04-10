Municipio acompaña proyecto educativo en el CIJ del barrio 3 de febrero

La propuesta, acompañada por el área de Juventudes, reunió a estudiantes y niños en una jornada de integración, juego y compromiso comunitario.

La Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante este jueves 9 de abril una jornada recreativa en el CIJ del barrio 3 de Febrero, donde alumnos de 5° año de la Escuela Adventista desarrollaron un proyecto sociocomunitario con los más pequeños del espacio, a través de juegos y actividades lúdicas, con el objetivo de fomentar el encuentro, la participación juvenil y la integración comunitaria.

La iniciativa surgió por propuesta de los propios estudiantes, quienes impulsaron la actividad junto a su docente. En ese sentido, la supervisora de Juventudes, Patricia Gómez, destacó el compromiso juvenil: “Tiene mucho valor porque es una actividad que nace de los jóvenes, con ganas de compartir con otros chicos y generar un espacio de encuentro”, expresó.

Durante la jornada, los participantes compartieron distintas dinámicas recreativas, mientras que parte del equipo colaboró en la preparación de la merienda que luego fue compartida entre todos los presentes, fortaleciendo el espíritu solidario de la actividad.

Desde el área remarcaron que las instalaciones del CIJ están abiertas a propuestas socioeducativas de todas las instituciones, y señalaron que ya se viene trabajando con estudiantes de distintos establecimientos en proyectos vinculados a la temática Malvinas.