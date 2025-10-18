Municipalidad y Técnicos, trabajando por el EICO N° 1

El pasado día miércoles 15 se concretó la colocación de la nueva cartelería para la señalización de los accesos en las rampas para discapacitados en los 6 ingresos ubicados en la Escuela Industrial N.º 1 de Caleta Olivia.

A sugerencia de algunos padres se activó rápidamente un trabajo conjunto entre ex alumnos de la institución egresados en los años 70; perfectamente coordinados por el Sr. Héctor “Dito” Cortez, además de miembros de AMMOTEC y el Colegio de Técnicos CPT Zona Norte en las personas de los MMO Rosana Paredes, Carlos Villagrán y Luis Aguilar, contando además con la colaboración de la Secretaria de Servicios y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Caleta Olivia, quienes asignaron los lugares de emplazamiento y completaron la correspondiente instalación de los carteles

Los ex alumnos pusieron manos a la obra recaudando el dinero necesario para los materiales y la construcción de los seis carteles, los cuales una vez terminados fueron entregados en la Secretaria de Servicios de la municipalidad quienes con la colaboración de la Dirección de Tránsito completaron la ubicación e instalación de los nuevos elementos de señalética que refuerzan a los ya existentes en la zona.

El municipio, la Asociación de Técnicos AMMOTEC, los ex alumnos y el Colegio de Técnicos CPT, trabajando en conjunto pudieron ofrecer una solución al requerimiento oportunamente planteado.