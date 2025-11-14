Municipales de Caleta Olivia anunciaron un paro total y nuevas medidas de fuerza

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO), junto al cuerpo de delegados y la mesa de negociación designada por la asamblea, anunció un paro total de actividades para este viernes 14 de noviembre, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, en reclamo por el incumplimiento de los puntos acordados en las actas 2024 y 2025.

La medida fue resuelta por unanimidad en una reunión interna, luego de que se vencieran los plazos de la conciliación obligatoria sin obtener respuestas por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. El sindicato convocó además a una movilización a las 12:00 horas, frente al edificio municipal, donde se realizará la lectura y entrega formal del documento público que detalla los reclamos.

Desde la organización gremial informaron que, de no recibir respuestas antes de las 13:00 del mismo viernes, se avanzará con una nueva acción directa: un paro por 48 horas que comenzará el lunes 17 de noviembre a las 00:00, extendiéndose hasta las 24:00 del martes 18. Esta modalidad incluirá presencia en los sectores de trabajo, pero sin prestación de servicios.

El SOEMCO llamó a sus afiliados y afiliadas a mantenerse en “alerta y movilización”, y destacó que la decisión se tomó para exigir el cumplimiento de los compromisos salariales y laborales acordados previamente.

El comunicado concluye con un mensaje a los trabajadores: “Nuestro salario y nuestra dignidad no se resignan. Es la obligación de cada uno defenderla.”