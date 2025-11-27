Municipales de Caleta Olivia anuncian un paro de 48 horas por incumplimientos del Ejecutivo

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) anunció un paro de actividades por 48 horas ante el incumplimiento de diversos puntos acordados en actas previas con el Departamento Ejecutivo Municipal. La medida fue resuelta por unanimidad por el cuerpo de delegados y la mesa de negociación, según informaron mediante un comunicado difundido este 26 de noviembre.

La medida comenzará a las 00:00 del jueves 27 de noviembre y se extenderá hasta las 24:00 del viernes 28, manteniéndose el sindicato en sesión permanente, alerta y movilización.

Entre los principales puntos de reclamo se encuentran:

Regularización y restitución inmediata de los descuentos efectuados por el Banco Santa Cruz S.A. o por el Departamento Ejecutivo Municipal, y normalización de la situación de los trabajadores del escalafón jerárquico que se encuentran subsidiados. Pago del aumento acordado correspondiente a agosto de 2025, del 15%. Reapertura de la segunda etapa de negociación, que debía desarrollarse hasta diciembre de 2025 y cuyos plazos se encuentran vencidos desde el 15 de septiembre. Devolución total de los aportes descontados a los afiliados en todos los códigos. Altas urgentes en la obra social (Caja de Servicios Sociales) para empleados titulares y familiares, con el fin de resolver problemas de cobertura. Ratificación de los puntos pendientes de las distintas actas acuerdo firmadas entre el sindicato y el Ejecutivo.

El comunicado lleva las firmas de representantes del cuerpo de delegados y autoridades del SOEMCO, quienes remarcaron la necesidad de avanzar en soluciones concretas ante los reiterados atrasos y faltas de cumplimiento por parte del Ejecutivo local.