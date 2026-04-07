Municipales aceptaron aumento del 10% y levantan las medidas de fuerza en Caleta Olivia



El SOEMCO aprobó un incremento del 10% que se abonará en los próximos días y suspendió las medidas de fuerza, mientras continúa la negociación por un 5% adicional.

Tras una extensa reunion, trabajadores municipales de Caleta Olivia, nucleados en el SOEMCO, aceptaron la propuesta del Ejecutivo local que contempla un aumento del 10% en los salarios, a pagarse el 8 de abril junto con los haberes del mes en curso.

El acuerdo incluye además la continuidad de las negociaciones por el 5% restante, que será discutido durante las próximas semanas con el objetivo de alcanzar ese porcentaje en mayo. Desde el gremio indicaron que el compromiso asumido por el intendente es avanzar en ese sentido durante el mes de abril.

A partir de esta resolución, se dispuso la suspensión de las medidas de fuerza, que comenzará a regir desde este miércoles.