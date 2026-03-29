Multitudinaria jornada organizada por la Municipalidad de Río Gallegos: Mi Barrio Festeja” llegó al barrio Marina

Este sábado se llevó adelante una nueva edición del programa municipal Mi Barrio Festeja, una propuesta que acerca el Estado a los distintos sectores de la ciudad y promueve el encuentro, la inclusión y el acceso a servicios para toda la comunidad.

La actividad se desarrolló en el barrio Marina, en el edificio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicado en la intersección de Crucero General Belgrano y Guerrero.



El buen clima acompañó una tarde agradable que permitió a vecinos y vecinas disfrutar de múltiples propuestas hasta las 18 horas, con una gran participación que colmó el espacio.

Durante la jornada hubo juegos, música, actividades recreativas y una amplia oferta de servicios municipales, con acciones de salud y prevención que incluyeron controles de niño sano, vacunación y asesoramiento nutricional.



Con escenario donde se mostraron distintos talleres culturales, se presentaron artistas locales y se realizó una clase abierta de la Murga Municipal. Además, se desarrolló un paseo de emprendedores del barrio, con artesanías y productos gastronómicos.



Entre las propuestas más convocantes se destacaron el patio gamer, con torneo de FIFA, metegoles, ping pong y yenga gigante; el espacio de cortes de cabello y manicuría, que tuvo gran demanda; la distribución de plantines para el cuidado del ambiente; y el colectivo de Turismo, que realizó city tours gratuitos por la ciudad.



Asimismo, se brindó asesoramiento sobre regularización de tierras y obras, se llevaron adelante acciones de prevención del suicidio junto a la agrupación “Tu vida vale mucho” y se difundió la campaña “Yo Amo Río Gallegos”.

También en la jornada se realizó una radio streaming en vivo, con entrevista e información de cada una de las actividades.



La propuesta comenzó por la mañana con trabajos previos de limpieza y mantenimiento en distintos espacios del barrio, y contó con la intervención articulada de todas las secretarías y áreas municipales, fortaleciendo la presencia integral del Estado en el territorio, en el marco de una decisión política del intendente Pablo Grasso.



En ese sentido, la presidenta de la Junta Vecinal del barrio José Font, Mariana Cabrera, destacó la importancia de estas iniciativas: “Son propuestas de inclusión real, que nos permiten acercar nuestras inquietudes al Estado y visibilizar la realidad que atraviesan muchas familias de los barrios populares”.

Cabrera valoró además la apertura de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en el sector, remarcando que se trata de un espacio que durante años estuvo abandonado y que hoy permite a niños, niñas y familias acceder a derechos, acompañamiento y contención.



Desde el Municipio remarcaron que Mi Barrio Festeja busca fortalecer el sentido de pertenencia, promover el uso de los espacios públicos y garantizar el acceso equitativo a servicios, en línea con la política territorial impulsada por el intendente Pablo Grasso.