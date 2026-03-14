Mujeres que se abren paso: cuatro historias reconocidas en el Concejo Deliberante

En el marco del Mes de la Mujer Trabajadora, durante la sesión realizada ayer en el Concejo Deliberante de Caleta Olivia, el concejal Aparicio impulsó el reconocimiento a cuatro mujeres de la ciudad cuyas trayectorias atraviesan la educación, la cultura, el transporte y el deporte, algunos de los espacios donde históricamente muchas mujeres han tenido que abrirse camino para que su trabajo sea reconocido. “Detrás de cada una de estas historias hay trabajo y también una pelea cotidiana por la igualdad”, expresó el edil.

En la sesión realizada ayer en el Concejo Deliberante de Caleta Olivia se llevó adelante un reconocimiento a Paola Fernández, Dévora Cocha, Tamara Car y Yanina Morón, cuatro mujeres de la ciudad cuyas historias reflejan distintos recorridos de trabajo.

La iniciativa, impulsada por el concejal Carlos Aparicio en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora, buscó visibilizar trayectorias que atraviesan la educación, la cultura, el trabajo de transporte y el deporte, ámbitos donde muchas mujeres desarrollan su actividad todos los días y donde históricamente también han tenido que abrirse camino.

Una de las reconocidas fue Paola Fernández, docente de geografía y profesora de enseñanza primaria, con una destacada trayectoria en el ámbito educativo local. Desde 2015 se desempeña en el Colegio Nº 6, donde ha impulsado distintos proyectos orientados a la participación estudiantil, entre ellos el Club de Ciencias, la Feria de Ciencias y el Parlamento Juvenil. A través de estos espacios, jóvenes de la institución han participado en instancias provinciales y nacionales, fortaleciendo la formación y el compromiso de los estudiantes con la vida democrática.

También fue reconocida Dévora Cocha, referente de la música y la educación en Caleta Olivia, quien se desempeña como docente de música desde hace más de veinte años. Vocalista de la banda Fariseos, desde 2023 impulsa junto a su grupo un proyecto que revaloriza a mujeres ícono del rock nacional de los años 80. Con su banda representó a la ciudad en el Festival del Penacho Amarillo en Puerto Deseado, logrando visibilidad regional. Actualmente continúa su formación en el Conservatorio Juan Sebastián Bach de Buenos Aires.

Otra de las historias reconocidas fue la de Tamara Car, camionera del sector petrolero, nacida y criada en Caleta Olivia y madre de tres hijos. Inició su recorrido laboral como chofer en el área de logística del Correo, y posteriormente comenzó a desempeñarse como conductora de camiones en la empresa Clear Petroleum. Junto a otras cinco compañeras fue pionera en este rubro dentro de la zona norte de Santa Cruz, abriendo camino en un ámbito históricamente dominado por varones. Además, forma parte activa del sindicato de Camioneros, donde participa en la rama femenina.

El reconocimiento también alcanzó a Yanina Morón, deportista y trabajadora independiente del ámbito deportivo. Con 35 años y madre de tres hijos, Yanina se desempeña como entrenadora de niños y adultos en la disciplina de fitness de combate, brindando clases en la Unión Vecinal del Barrio Unión y promoviendo la participación de vecinos en distintas actividades deportivas. Además de su trabajo como entrenadora, continúa formándose y practicando distintas disciplinas como taekwondo, gimnasio y baile, impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo personal y comunitario.

En este contexto, el concejal Aparicio señaló “Detrás de cada una de estas historias hay trabajo y también una pelea cotidiana por la igualdad. Por eso creemos que reconocer estas trayectorias también es poner en discusión esas desigualdades. Quiero agradecer profundamente a cada una de las mujeres que pudieron participar de este reconocimiento y acercarse a la sesión”.