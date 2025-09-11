Mujer en terapia intensiva tras incendio en su vivienda del Barrio 3 de Febrero

Una mujer de 45 años fue rescatada por bomberos luego de que un incendio, originado por un desperfecto eléctrico, se desatara en su casa durante la madrugada en la calle Marta Crowe. Actualmente permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local.

En la madrugada de este jueves 11 de septiembre, alrededor de las 5:15, un incendio se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Marta Crowe al 400, en Caleta Olivia.

El alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó de inmediato a personal de la Comisaría Tercera y del Cuartel 16° de Bomberos. Al llegar, los efectivos constataron la presencia de humo y fuego dentro de la propiedad e iniciaron rápidamente las tareas de sofocación.

Dentro de la vivienda se encontraba una mujer de 45 años que dormía al momento del siniestro. Debido a la magnitud del fuego, los bomberos debieron forzar la puerta para poder rescatarla. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo observación.

Según las primeras pericias, el foco ígneo se habría originado por un desperfecto eléctrico en un tomacorriente, que provocó la ignición de un sillón en el living. El fuego se propagó con rapidez y representó un riesgo tanto para la ocupante como para las viviendas vecinas.

La rápida intervención de bomberos y policías permitió controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran a otras casas de la zona.