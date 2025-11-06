Muestra Anual “PartícIPES”: socialización de experiencias y recursos didácticos

El Consejo Provincial de Educación invita hasta las 21:00 hs, de este miércoles 5 de noviembre a participar de la Muestra anual “PartícIPES”, que se realiza en el IPES (Colegio Guatemala). Este espacio constituye un encuentro, intercambio y socialización donde los estudiantes de los distintos profesorados presentan producciones, experiencias y recursos didácticos elaborados a lo largo del ciclo lectivo.

El objetivo principal del evento es visibilizar los procesos formativos y fortalecer la construcción colectiva del conocimiento pedagógico-didáctico, así como compartir estrategias y materiales para la enseñanza en distintos niveles y modalidades.

Profesorado de Educación Primaria: se expone recursos elaborados en la unidad curricular El sujeto de la educación primaria, experiencias de extracción de pigmentos naturales y su enseñanza en Ciencias Naturales (1° año), y propuestas de didáctica de la matemática desarrolladas por estudiantes de 2° año.

Profesorado de Educación Especial (ambas orientaciones): se presentaron recursos diseñados en la unidad curricular Comunicación y Lenguaje (2° año), materiales y estrategias elaborados en Alteraciones del lenguaje y la comunicación (4° año), experiencias y producciones de Residencia Pedagógica, propuestas vinculadas a Educación del adulto y mundo del trabajo (4° año), recursos de la unidad curricular El sujeto de la educación especial (1° año, comisión B) y materiales de Didáctica General (1° año).

Profesorado de Educación Inicial: se expone recursos y materiales utilizados durante las Prácticas Profesionales, junto con intervenciones literarias, mostrando la diversidad de estrategias pedagógicas aplicadas en el nivel inicial.

La muestra permite intercambiar experiencias entre estudiantes y docentes, valorar el trabajo realizado durante el año y fortalecer la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento educativo en todas las áreas de formación del instituto.