Muestra anual del Taller Inclusivo de Teatro del CeMEPA

El espacio cerró el ciclo lectivo con una propuesta interactiva que involucró a estudiantes y familias.

El Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA) llevó adelante la muestra anual del Taller Inclusivo de Teatro, una propuesta coordinada por las profesoras Natalia Chapero y Anabela Martins, que este año inició formalmente como un nuevo espacio artístico dentro de la institución.

Durante la jornada, participaron alrededor de 15 jóvenes y adultos, quienes presentaron tres producciones teatrales construidas de manera grupal a lo largo del año. La actividad adoptó un formato de teatro interactivo, donde las familias fueron parte activa de la muestra: debían seleccionar sobres con los títulos de las obras, que luego eran desplegadas en escena por el grupo.

La profesora Natalia Chapero destacó que el taller tuvo “un año espectacular”, subrayando la excelente recepción de los participantes y el compromiso permanente de las familias. Señaló además que la propuesta se desarrolló en un ambiente de espontaneidad, alegría y acompañamiento mutuo: “Trabajamos en grupo, nos divertimos y nos expresamos con libertad. Fue muy satisfactorio para todos”, afirmó.

El taller, que se dictó por primera vez con la dupla pedagógica completa, permitió abordar ejercicios teatrales, el uso de elementos escenográficos y dinámicas de creación colectiva. Tanto docentes como estudiantes participaron de manera conjunta en clase y durante la muestra, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el trabajo colaborativo.

Desde el CeMEPA se informó que la propuesta continuará en el próximo ciclo, invitando a la comunidad a sumarse al Taller Inclusivo de Teatro 2026, un espacio pensado para promover la expresión, la creatividad y la integración a través del arte.