Movilización por Ada Barrozo: exigen que la causa sea caratulada como femicidio

Desde la Mesa de Mujeres y Diversidades convocan a marchar este viernes para reclamar justicia y visibilizar la problemática de la violencia de género en la localidad.

Olga Reinoso, integrante de la Mesa de Mujeres y Diversidades, se refirió a la movilización convocada tras el fallecimiento de Ada Barrozo y remarcó la necesidad de que el hecho sea investigado como femicidio. En ese sentido, advirtió sobre una seguidilla de situaciones preocupantes en la ciudad: “Vienen pasando distintos hechos en nuestra localidad y es lamentable, con vecinos que desaparecen, el femicidio de Antonella Aybar también”, expresó.

La referente señaló que desde el espacio vienen realizando reuniones, charlas y acciones para visibilizar la problemática, y cuestionó la falta de políticas preventivas: “Hay que ir alertando y analizando estas situaciones, porque cuando el hecho ya está consumado es bastante complejo para la familia que hoy lo está padeciendo”. Además, mencionó episodios recientes de violencia, como el ataque a una mujer que salió a correr, lo que consideró parte de un contexto que requiere atención urgente.

En relación al caso de Ada Barrozo, Reinoso indicó que la familia atraviesa momentos difíciles y destacó el acompañamiento a su hija: “Valery es una chica joven y está sosteniendo todo lo que pasó con su mamá, y por eso nos acercamos en qué podemos ayudarla”. También informó que, tras conocerse el dictamen final de la autopsia, se solicitó a la Justicia el cambio de carátula: “No fue un accidente, fue un femicidio”, afirmó.

Finalmente, convocó a la comunidad a participar de la movilización prevista para las 17 horas, desde El Gorosito hasta el Juzgado, con el objetivo de exigir justicia: “Solicitamos el cambio de carátula y que se investigue a fondo, que es lo que está pidiendo la familia, reconociendo la gravedad de este hecho”. Asimismo, recordó el caso de Antonella Aybar, quien hubiese cumplido 26 años, y subrayó la importancia de acompañar a las familias y visibilizar estos hechos que ocurren en la localidad.