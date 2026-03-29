Morini: “Esta instancia permite que los estudiantes accedan a experiencias reales con maquinaria y producción”

Así lo destacó la directora general de Educación Regional Zona Centro, María Pía Morini, en el marco de la XXIV Feria Ganadera de Ovinos a Campo, desarrollada en Puerto San Julián. En ese sentido, remarcó la importancia de la participación estudiantil en este tipo de espacios vinculados al sector productivo.

En esa línea, valoró la reciente experiencia compartida entre estudiantes de la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria y los talleres de la Escuela Industrial N° 8, y subrayó el impacto formativo de estas instancias. Al respecto, explicó que los estudiantes visitaron el NIDO, donde funciona uno de los talleres de la institución, un espacio que permitió resguardar maquinaria que se encontraba abandonada y que actualmente está en funcionamiento gracias al trabajo conjunto.

Asimismo, señaló que la recuperación de ese equipamiento implicó un proceso sostenido, y detalló que, en un primer momento, no fue posible trasladar las máquinas por cuestiones legales. Posteriormente, indicó que, una vez resuelta esa situación, se requirió un espacio adecuado para albergar una gran cantidad de equipos, muchos de ellos de gran tamaño y peso, el cual fue facilitado por el municipio con la colaboración de actores privados y organismos estatales.

Morini remarcó especialmente el rol de los estudiantes en la puesta en funcionamiento del taller, y destacó que fueron los propios alumnos, junto a sus docentes y en el marco de las prácticas profesionalizantes, quienes organizaron el espacio y lograron acondicionarlo para su uso.

La participación de los estudiantes

En esta línea, sostuvo que la articulación entre instituciones educativas fortalece las trayectorias formativas, y agregó que los estudiantes de Gobernador Gregores pudieron visitar a sus pares de Puerto San Julián, conocer sus prácticas y participar de una experiencia concreta. Además, mencionó que colaboraron en el desarmado y reparación de un equipo generador de energía, lo que enriqueció significativamente su formación.

Finalmente, la directora regional destacó que estas iniciativas permiten proyectar el desarrollo educativo y productivo de la región, y afirmó que este tipo de encuentros no solo posibilitan la recuperación de recursos, sino que también generan oportunidades para los estudiantes, quienes requerirán este tipo de maquinaria para avanzar en su formación.