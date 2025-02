Mora: “La “renuncia” de Españón es una burla”

En la séptima sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el oficialismo no brindó el quorum necesario para el tratamiento del Oficio Judicial 533-534-535/25 por el cual el Tribunal Oral de la Primera Circunscripción Judicial solicita el desafuero del diputado Fernando Españón para la realización del debate oral de las causas por las que se lo acusa.

“A través de las redes sociales y medios de comunicación se informó sobre la renuncia del Diputado Españón a sus fueros, pero la renuncia a los fueros del debe tomar estado parlamentario y ser aprobada por la Honorable Cámara de Diputados(as) de Santa Cruz.

Una renuncia de privilegios constitucionales no puede ser presentada mediáticamente y recibir un tratamiento politizado de parte de los medios oficiales del Poder Legislativo que es la casa del pueblo y no de un sólo partido, aunque sea el espacio a cargo del gobierno provincial. No se presentaron a dar el debate en el lugar que deben darlo, que es en el recinto”, indicó la Diputada Agostina Mora.



“Además, queremos saber, en principio si se ajusta al artículo 97 de la Constitución Provincial ya que según trascendió Españón renuncia a sus fueros pero pretende ocupar un lugar en esta Cámara como jefe de bloque”, explicó Agostina Mora

“Nosotros vamos a seguir insistiendo porque hasta ahora lo que vemos es un oficialismo que le sigue dando protección y que, a pesar de estar en conocimiento de los delitos graves de los que se lo acusa, lo sostiene como voz del oficialismo en la Cámara, y le dieron la responsabilidad de ser el representante de la Legislatura que determina idoneidad de los jueces en el Consejo de la Magistratura.

Tomaron esta decisión por no tener más alternativa, pero siguen demostrando desprecio y desprotección a las denunciantes”, indicó la Diputada Agostina Mora quien agregó “nosotros vamos a insistir en este pedido porque nuestra obligación es garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres y que se le garantice un proceso judicial sin obstáculos procesales”.



“Es impostergable que los diputados y las diputadas que conforman el cuerpo legislativo pongan fin a los privilegios constitucionales que interrumpen los derechos de la ciudadanía, en los lugares que se deben tratar por fuera de las redes sociales. Debemos dar el ejemplo como representantes, otorgando el desafuero para que se pueda continuar con el debido proceso judicial de las causas mencionadas”, finalizó.