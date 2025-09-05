Molina: “Tenemos que unirnos para sacar a los pibes de la droga”

El candidato de Fuerza Santacruceña volvió a poner el eje en la problemática que se agudizó con la crisis. “Vivimos una pandemia de familias rotas”.

El candidato a diputado nacional, Juan Carlos Molina visitó este jueves a representantes de las iglesias evangélicas de Puerto Santa Cruz.

Participaron pastores de la Iglesia pentecostal La Gran Cosecha, la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina y del Centro Cristiano “Dios es Amor”.

Durante la reunión, los referentes de las congregaciones mencionaron que en Puerto Santa Cruz “no está ajena a todas las necesidades que hay en el pais. El tema Económico es muy grave. Tenemos familias a las que intentamos ayudar pero se hace imposible cuando te llegan facturas de gas de $300 mil pesos”.

Es el tercer encuentro que el cura Molina mantiene con evangélicos (previamente estuvo con pastores de El Calafate y Río Gallegos), mostrando la necesidad de trazar una agenda común que ponga en el centro la problemática de las adicciones.

“La droga entró de nuevo en las casas. Tenemos una pandemia de familias rotas. En eso debemos trabajar fuertemente. Ustedes como pastores y nosotros como curas pero no es solo un tema de buena voluntad y de fe, sino del estado que debe brindar herramientas y estructura. Es un trabajo de comunidad”, subrayó el sacerdote y candidato de Fuerza Santacruceña.