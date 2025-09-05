EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Molina lamentó la difícil situación que esta atravesando el sector productivo santacruceño

Compartir

Juan Carlos Molina y Moira Lanesán se reunieron con el presidente de la Federación Económica Santacruceña, Guillermo Polke.
El encuentro fue a agenda abierta: se habló de proyectos, de política, y de la situación social del país. También se analizó el difícil momento que está atravesando el sector productivo y el fuerte impacto negativo que genera la ausencia del gobierno provincial en las pymes y los comercios.


Molina manifestó su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y dijo que desde el Congreso impulsará acciones para reactivar el motor económico provincial.

La Municipalidad de Caleta Olivia recibió 2.600 plantas para fortalecer la forestación urbana

SIPGER levantó la medida de fuerza tras convocatoria de YPF y acuerda cuarto intermedio hasta el martes

Molina lamentó la difícil situación que esta atravesando el sector productivo santacruceño

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas