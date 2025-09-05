Molina lamentó la difícil situación que esta atravesando el sector productivo santacruceño

Juan Carlos Molina y Moira Lanesán se reunieron con el presidente de la Federación Económica Santacruceña, Guillermo Polke.

El encuentro fue a agenda abierta: se habló de proyectos, de política, y de la situación social del país. También se analizó el difícil momento que está atravesando el sector productivo y el fuerte impacto negativo que genera la ausencia del gobierno provincial en las pymes y los comercios.



Molina manifestó su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y dijo que desde el Congreso impulsará acciones para reactivar el motor económico provincial.