Moira Lanesán Sancho: No me imaginé que se iban a sumar tantos sectores

En el marco de la presentación de la tarjeta “Integración Austral” (IA), que permitirá a los vecinos de Río Gallegos y Punta Arenas acceder a beneficios y descuentos en gastronomía y hotelería de ambas ciudades, la secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, Moira Lanesán Sancho, valoró la amplia participación de sectores económicos en esta primera etapa del programa.

“No me imaginé que se iban a sumar tantos sectores. En esta primera etapa, empezamos con gastronomía y hotelería y luego iremos sumando a todos los rubros. Atrás de todo este programa hay mucha gente pensando beneficios para ustedes y para nosotros. Lo es también para el sector comercial”, expresó.

La funcionaria remarcó la relevancia de la iniciativa frente al contexto económico que atraviesa la región. “Vamos a atravesar cuatro meses de baja comercial, turística, con el cierre del Aeropuerto. Estas herramientas vienen a quedarse y nos ayudan a que nos sigamos sosteniendo y acompañando. Que esto sea el comienzo de todo lo que venimos laburando juntos. Hoy tenemos una doble crisis: nacional y provincial. Y como riogalleguenses tenemos que sostener nuestra economía”, sostuvo.

La secretaria de Producción subrayó que la tarjeta IA no solo busca potenciar el consumo interno, sino también generar una red de beneficios sostenida en el tiempo para comerciantes, turistas y residentes de ambas ciudades.