Moira Lanesan Sancho, diputada nacional electa, mantuvo una reunión de trabajo con Ricardo Diab, presidente de CAME

La diputada nacional electa Moira Lanesan Sancho mantuvo hoy una reunión con Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta para fortalecer a las pymes y emprendedores de la región patagónica.

Durante el encuentro, Lanesan Sancho y Diab analizaron la situación actual del sector productivo, las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y las oportunidades de articulación entre el Estado y las entidades empresarias. Además, coincidieron en la importancia de impulsar la formación, la innovación, la capacitación laboral y el desarrollo de herramientas que generen empleo genuino.

La diputada electa propuso la creación de mesas articuladas de trabajo entre CAME, cámaras empresarias regionales y distintos organismos públicos, con el fin de diseñar políticas que fortalezcan la competitividad, promuevan la producción local y acompañen a quienes emprenden.

“Las pymes son el corazón de nuestra economía. Construir una agenda común con CAME nos permitirá impulsar más herramientas, modernizar procesos y generar nuevas oportunidades para los comerciantes, emprendedores y trabajadores de la Patagonia”, señaló Lanesan Sancho.