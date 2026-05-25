Moira Lanesan presentó un proyecto para solicitar la suspensión de embargos fiscales a PyMEs de Santa Cruz



La diputada nacional presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo informe sobre ejecuciones fiscales y embargos aplicados a PyMEs y comercios santacruceños, y evalúe medidas excepcionales ante el contexto económico provincial.

La diputada nacional Moira Lanesan presentó esta semana un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), información detallada sobre las ejecuciones fiscales y embargos aplicados a pequeñas y medianas empresas y comercios de Santa Cruz, además de analizar una eventual suspensión transitoria de estas medidas.

La iniciativa surge en el marco del escenario económico que atraviesa la provincia y busca conocer el alcance de las acciones fiscales sobre el sector productivo local.

“Santa Cruz atraviesa una crisis profunda: desempleo récord, el retiro de YPF dejó más de 15.000 trabajadores sin empleo, se paralizaron las represas del Río Santa Cruz y caen el turismo y la minería. En ese contexto, los embargos de ARCA sin planes de pago accesibles son una sentencia de muerte para miles de pequeñas y medianas empresas”, sostuvo Lanesan.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de las diputadas y diputados Victoria Tolosa Paz, Guillermo Snopek, Guillermo Michel, Ernesto “Pipi” Alí, Roxana Monzón, Kelly Olmos y M. Elena Velázquez.

Entre los principales puntos solicitados al Ejecutivo nacional, se incluyen:

El monto total reclamado mediante ejecuciones fiscales en Santa Cruz.

La cantidad de embargos aplicados sobre PyMEs y comercios santacruceños.

Si se evaluó suspender temporalmente estas medidas en concordancia con la Ley Provincial N.º 3.996, que declaró la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en la provincia.

La existencia de planes de facilidades de pago específicos para PyMEs antes de aplicar embargos.

Si se contemplan las particularidades económicas de Santa Cruz y la Patagonia al momento de definir estas políticas.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora recordó antecedentes legislativos impulsados en 2004 y 2005 por la exdiputada Celia Isla de Saraceni, orientados a suspender embargos preventivos a mipymes hasta avanzar con herramientas de refinanciación.

“La historia se repite: mientras discutimos, las PyMEs cierran y cientos de argentinos pierden su empleo. No se puede exigir el pago sin mirar el contexto social y productivo”, expresó.

Además, la propuesta solicita que ARCA informe si antes de avanzar con medidas cautelares implementó mecanismos específicos de pago para la región y plantea que el Ejecutivo evalúe alternativas excepcionales para aliviar la situación de empresas afectadas por la caída del consumo, las altas tasas de interés y las dificultades de acceso al crédito.

“Santa Cruz no merece más castigos. La ley aplicada sin contemplación económica termina siendo un castigo para muchos que ya están al borde del colapso”, concluyó la diputada.

El proyecto ya fue ingresado a la Cámara de Diputados y se espera su tratamiento en las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.