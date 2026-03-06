Moira Lanesan destacó la decisión política de Pablo Grasso de sostener la obra pública y el desarrollo local

La diputada nacional por Unión por la Patria, Moira Lanesan, valoró el discurso del intendente Pablo Grasso durante la apertura del 78° Período Legislativo del Concejo Deliberante de Río Gallegos y resaltó la decisión del Municipio de continuar invirtiendo en obra pública y desarrollo en un contexto adverso.

“Como vecina agradezco que haya oportunidades en Río Gallegos, que el intendente promueva la obra pública, apueste al sector comercial y deportivo y siga haciendo, entre otras políticas públicas. Uno tiene que hacerse cargo y hoy en la provincia y en la Nación no pasa eso”, expresó.

Lanesan cuestionó la falta de planificación estratégica a nivel nacional y provincial y advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana.

“Estamos en un contexto donde se naturaliza tener hambre y la falta de oportunidades. Hay recortes y se arrebatan derechos. Frente a eso, el Municipio demuestra que se puede gestionar con responsabilidad y compromiso”, sostuvo.