Moira Lanesan asumió como secretaria de la Comisión de Comercio en la Cámara de Diputados de la Nación: “es un gran paso para Santa Cruz y para el federalismo”

La designación de la diputada santacruceña se concretó en el marco de la Reunión Conjunta de Pequeñas y Medianas Empresas y Comercio, con la participación de autoridades y representantes regionales de CAME, quienes expusieron la delicada situación del sector pyme

Ocupar la secretaría de la Comisión de Comercio representa para la diputada Moira Lanesan una oportunidad estratégica para impulsar desde el Congreso políticas que atiendan las necesidades reales del sector productivo y comercial santacruceño y nacional. Esta comisión tiene entre sus funciones principales el análisis y dictamen de proyectos de ley vinculados al comercio interior y exterior, la defensa de la competencia, la regulación de cadenas de valor, el abastecimiento, precios, y todo lo concerniente al desarrollo de las pymes argentinas.

Desde este espacio, se articulan además iniciativas con organismos ejecutivos, cámaras empresariales y representantes regionales para garantizar que las leyes respondan a los desafíos del tejido comercial del país. Para Lanesan, asumir este rol implica no solo una responsabilidad legislativa, sino también “la posibilidad de construir puentes entre el Estado y los actores del comercio, promoviendo herramientas que mitiguen el impacto de la crisis y potencien la producción local y el empleo”.

En ese sentido, la diputada critica que el debate ignore el federalismo real. Para ella, una ley federal debe contemplar a la Patagonia, donde “no se puede vivir ni producir sin luz y sin gas”. Advierte que si no se debate una ley “que realmente sea federal”, “no vamos a poder salir todos juntos adelante”. Propone dejar de pensar solo en Buenos Aires, Rosario o Córdoba, y también “en una Patagonia profunda, la cual la gente decide emigrar porque no le alcanza”. Frente al cierre de “5500 pymes” y cien mil despidos solo en Santa Cruz, sostiene que “de esta crisis no nos podemos levantar” como de otras. La solución es el trabajo “en conjunto y en equipo”, y por eso pide acompañar la “Ley de Emergencia PYMES”: “sin el acompañamiento de ustedes, nosotros quedamos como que no se necesita, y me parece que se necesita muy fuertemente”.

Lanesan anticipó una agenda de trabajo orientada a resultados concretos para el entramado productivo nacional. “Vamos a trabajar para que nuestras exportaciones generen trabajo genuino, para que lo que producimos con tanto esfuerzo sea protegido, y para que cada decisión que tomemos en esta comisión le cambie la vida a alguien concreto, no solo a las estadísticas”, sostuvo. Y concluyó con un firme compromiso político: “Vengo a disputar ideas, a defender una visión de país donde el comercio sea un instrumento de justicia y no de concentración”.