Ministerio de Capital Humano lanza capacitaciones virtuales destinadas a docentes

El Consejo provincial de Educación informa la apertura de inscripción a dos nuevos cursos virtuales destinados a directivos y docentes de todas las áreas disciplinares del Nivel Secundario, del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación.

Hasta el 7 de septiembre se podrán inscribir a las propuestas de formación que se detallan a continuación:

Educación financiera en clave didáctica (6 clases): Ofrece herramientas para el diseño de propuestas transversales, situadas, interdisciplinarias y significativas. Más información e inscripción: https://lc.cx/8RQIpN

“Educación financiera: conceptos clave y estrategias transversales aplicadas” (3 clases): Brinda una aproximación a los principales contenidos de la educación financiera y a las dimensiones desde las que se pueden trabajar: emocional, ética, ciudadana, del mundo del trabajo y financiera. Más información e inscripción: https://lc.cx/zvWfw_

La cursada a cargo de Fabiana Scala y Julia Tonon comenzará el miércoles 3 de septiembre. Cabe destacar que se entregará certificado de asistencia al finalizar.