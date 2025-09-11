Mini Maratón de los niños en el barrio San Martín

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, acompañará este 13 de septiembre a las 14:30 horas la tradicional Mini Maratón del Barrio San Martín, una actividad que se realiza desde hace muchos años y que cuenta con gran participación de la comunidad.

La secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayón destacó: “Estamos acompañando a la Unión Vecinal del barrio San Martín, venimos trabajando desde el área de Relaciones Institucionales en un cronograma de actividades. Esta Mini Maratón cuenta también con la participación de otras instituciones. Ese día vamos a estar presentes con toda la organización y acompañamiento”.

La jornada contará con el apoyo de las áreas municipales de Tránsito y Protección Civil, además de un dispositivo de salud para realizar controles a los niños y promover hábitos saludables en un entorno recreativo.

La jornada también ofrecerá juegos para los participantes y sus familias, habrá peloteros y otras actividades lúdicas. “Somos parte de todas las actividades en las que podemos acompañarlos, porque ellos cumplen un rol fundamental en la comunidad, ofreciendo talleres, actividades culturales y un gran esfuerzo en el mantenimiento de su espacio y su museo”.

Aquellos interesados en participar pueden concretar la inscripción mediante formulario en línea y también en la sede de la Unión Vecinal del barrio San Martín. La información está disponible en las redes sociales de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa.