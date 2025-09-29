Mini-atletismo para los más pequeños: EduActiva en marcha

Con el mini-atletismo como punto de partida, se dio inicio a una nueva propuesta destinada a estudiantes de nivel inicial, en el marco del programa provincial EduActiva: +Educación +Juegos +Comunidad.



El movimiento en la infancia no solo es juego: es aprendizaje, salud y construcción de vínculos. Cada salto y cada carrera son oportunidades para sentar las bases de una vida activa, fortaleciendo el desarrollo físico, emocional y social desde los primeros años. Por eso, desde el Consejo Provincial de Educación destacamos que promover el movimiento desde la niñez es clave para mejorar la calidad de vida, inspirando a los chicos a crecer con hábitos saludables, vínculos sólidos y espíritu de trabajo en equipo.



En esta primera jornada participaron 120 niños de nivel inicial, disfrutando con entusiasmo de cada experiencia. En total se realizarán 28 encuentros, con la participación de más de 3.500 estudiantes de jardines maternales e infantes de gestión estatal, privada, modalidad especial y rural en toda la provincia.



Esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Consejo Provincial de Educación, la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, llevando fuera de las aulas lo que se vive a diario en ellas: valores, participación y comunidad.



Desde el Gobierno Provincial reafirmamos que la educación es prioridad, y la transformamos en políticas educativas que ponen en el centro a los estudiantes y a la comunidad.