Minera Santa Cruz aclaró su postura tras el bloqueo en el yacimiento San José

La empresa emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de UPSAP, luego de un bloqueo en el yacimiento San José. Aseguró que la medida fue “ilegal e injustificada” y garantizó la continuidad laboral del personal santacruceño del servicio de vigilancia.

Minera Santa Cruz S.A. (MSC) emitió un comunicado oficial tras las declaraciones del gremio UPSAP y el bloqueo ocurrido el 7 de octubre en el yacimiento San José, el cual impidió el ingreso y egreso del personal durante el cambio de turno. La compañía calificó la medida como “ilegal e injustificada”, señalando que generó un “enorme perjuicio” tanto a la empresa como a los trabajadores y contratistas.

Desde la compañía explicaron que el conflicto se originó por el cambio de la empresa contratista encargada del servicio de vigilancia, decisión que —aseguraron— no afectará a los empleados residentes en la provincia de Santa Cruz. “La nueva empresa garantiza la continuidad laboral y el mantenimiento de todas las condiciones vigentes, incluyendo categoría y nivel salarial”, destacaron.

Por último, MSC precisó que la adjudicación del nuevo contrato se dio tras un proceso de licitación en el que la empresa seleccionada presentó “una propuesta superadora” respecto a la actual prestadora del servicio, que mantuvo su labor durante una década en el yacimiento. “Durante ese tiempo contó con plena estabilidad y oportunidades de mejora”, concluyó la compañía.