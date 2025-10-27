Milei celebró el triunfo de LLA: “Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”

El jefe de Estado habló tras un breve discurso de Karina Milei, quien dijo: “Quiero agradecer a toda la gente que trabajó para que lleguemos a este punto hoy acá, para darle alegría al pueblo argentino. Como me voy a emocionar, quiero presentarles al presidente que cambió la Argentina y lo va a seguir haciendo”.

Luego, Milei tomó el micrófono y dijo: “Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Que linda que está la Argentina y que lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.

Aprovechó también para agradecer a sus funcionarios, entre quienes mencionó al ahora excanciller Gerardo Werthein, quien fue reemplazado por Pablo Quirno. No se olvidó de mencionar a Karina Milei y Santiago Caputo, a quienes definió como dos colosos. Y destacó, con la vista en los resultados: “Esto no es más que la confirmación del mandato de 2023. El país confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible”.

“Durante los próximos dos años hay que afianzar el camino reformista para dar vuelta la historia argentina. Estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para que despegue y volver a ser grandes nuevamente. El nuevo Congreso será esencial para este cambio de rumbo. Seremos el Congreso más reformista de la historia argentina”, celebró el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Envió asimismo un mensaje a las fuerzas aliadas y los gobernadores: “Por fuera de los inadaptados que piensan que la economía se arregla con la danza de la lluvia, hay diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar consensos. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo sino el oficialismo provincial. Son actores racionales, pro capitalistas y a los que uno más uno les da dos. Queremos invitar a los gobernadores que tendrán representación a discutir en conjunto estos acuerdos”.

Fuente: La Nación.