Michael Jackson: 15 años sin el Rey del Pop, su legado perdura

Hoy se cumplen 15 años del fallecimiento de Michael Jackson. Celebramos su inigualable impacto en la música y el entretenimiento.

Han pasado ya 15 interminables años desde aquel fatídico 25 de junio de 2009 cuando el mundo de la música perdió a su mayor exponente, a su ‘Rey’. El legado de Michael Joseph Jackson, más conocido como Michael Jackson, perdura y sigue teniendo un gran impacto en la industria. Su carrera y evolución artística merecen un análisis profundo, y hoy, brindamos un homenaje a su extraordinario legado.

Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Michael Jackson comenzó su carrera musical en 1964 como miembro de The Jackson 5, la banda familiar que conquistó al mundo con temas como “I Want You Back” y “ABC“. Sin embargo, fue en su carrera como solista donde Michael verdaderamente brillo y transformo la música y el arte.

Sus primeros álbumes en solitario, “Got to Be There” y “Ben” ya demostraban signos de su genio y creatividad. Pero fue con “Off the Wall” (1979), “Thriller” (1982) y “Bad” (1987) que marcó su hegemonía en la música pop, con innumerables éxitos que reflejan su evolución artística y visión única.

“Thriller” es un claro ejemplo de su crecimiento y desarrollo como artista, con inigualables clásicos como “Billie Jean”, “Beat It” y “Thriller”, que no sólo revolucionaron la música sino que también el vídeo musical, ampliando la definición de lo que podía ser una canción pop. A día de hoy, es el disco más vendido de la historia con 33 millones de copias sólo en Estados Unidos.

Jackson también marcó un nuevo camino en la industria con proyectos innovadores, humanitarios y con un alcance global. Su concierto por la paz en Sarajevo, su colaboración con artistas como Paul McCartney o Eddie Van Halen, y la formación de su propia productora, MJJ Productions, son sólo una parte de su influencia perdurable.

En los años recientes, a pesar de su ausencia, la música de Jackson sigue vigente. Se han lanzado álbumes póstumos como “Michael” y “Xscape”, que mantienen vivo su legado y nos permiten seguir apreciando su inigualable talento musical. A su vez, en el futuro cercano, se espera el estreno de un musical de Broadway basado en su vida y música, “MJ: The Musical”.

Al día de hoy, Michael Jackson sigue teniendo una innegable influencia en artistas del género. Su huella se percibe en músicos de generaciones posteriores como Bruno Mars, Justin Timberlake, The Weeknd, entre otros; quienes citan a Jackson como un referente fundamental en su formación musical.

Hoy, 15 años después de su partida, al reflexionar sobre su legado, podemos decir que Michael Jackson fue mucho más que un artista. Fue un genio, un visionario, un humanitario y, sobre todo, el Rey del Pop. Su ausencia se siente, pero su música y su impacto en la industria musical siguen vivos en cada melodía, en cada coreografía y en cada corazón que sigue vibrando al ritmo de sus canciones.