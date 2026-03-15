“Mi Barrio Festeja” colmó el barrio Natividad y reafirma la presencia de la Municipalidad de Río Gallegos en cada sector de la ciudad

Este sábado 14 de marzo, de 15 a 18 horas, el barrio Natividad fue escenario de una multitudinaria jornada comunitaria en el marco del programa municipal “Mi barrio festeja”, impulsado por la Municipalidad de Río Gallegos. Vecinos y vecinas se acercaron masivamente para compartir una tarde de encuentro, disfrute y acceso a múltiples servicios y actividades para toda la familia.



La propuesta se desarrolló en la sede de la Junta Vecinal del barrio y contó con la participación de todas las áreas municipales, que ofrecieron asesoramiento y atención en salud y prevención, deportes y recreación, obras y servicios, control animal, producción de oficios, ambiente y espacios verdes, cultura, identidad barrial, inclusión y diversidad, entre otras.



Durante la jornada hubo paseo de emprendedores, atención primaria de la salud con asesoramiento en nutrición, juegos, danzas y shows en vivo, corte de cabello y manicura gratuitos, castración de mascotas con turnos, torneos deportivos, castillos inflables, realidad virtual, city tour barrial, entrega de plantines, operativos de limpieza y perfilado de calles, además de asesoramiento sobre regularización de tierras y obras.

Asimismo, se realizó un operativo de prevención del suicidio en el marco de la campaña “Tu vida vale mucho”, reafirmando el enfoque integral y preventivo del programa.



El intendente Pablo Grasso, junto a secretarios y funcionarios municipales, acompañó la actividad y dialogó con los vecinos, quienes durante tres horas pudieron acceder de manera directa a los servicios que brinda el municipio.



La referente barrial del barrio Natividad, Vanesa Low, destacó la importancia de estas jornadas: “Estamos muy contentos. Hay muchas áreas del municipio presentes y los vecinos acompañan mucho. Estas actividades son fundamentales porque acercan herramientas y servicios que muchas veces no llegan al vecino, y permiten que todos puedan asesorarse sin salir del barrio”, expresó.



Por su parte, el vecino Enrique Mansilla valoró la iniciativa y la participación comunitaria: “Estas propuestas son espectaculares y como vecinos tenemos que acompañarlas. Es importante que el municipio esté presente en los barrios, pero también que nosotros asumamos nuestra responsabilidad, como mantener limpios los frentes de nuestras casas y cuidar el barrio”, señaló.



Mansilla también remarcó la importancia de los servicios brindados: “Que estén áreas como Salud y Control Animal es muy importante, porque muchos vecinos tienen mascotas y aprovechan estos operativos. La municipalidad está presente, pero la comunidad también tiene que comprometerse”.

Desde el Municipio se informó que “Mi barrio festeja” tendrá continuidad a lo largo del año, recorriendo distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad, garantizar derechos y consolidar un Estado presente, cercano y activo en cada barrio.