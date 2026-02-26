Mesa Técnica Binacional: el CAP refuerza la prevención de incendios

El Consejo Agrario Provincial (CAP) participó de la mesa técnica binacional de la Campaña de Prevención de Incendios, que se realizó en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Unidad Académica Río Turbio.

El encuentro reunió a equipos técnicos del CAP, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile, Protección Civil, bomberos y representantes de la universidad. El objetivo fue fortalecer la coordinación regional y avanzar en acciones concretas de prevención.



La directora de Bosques y Parques, Ayelén Alberti, junto a su equipo de trabajo disertaron sobre la conformación del Sistema Federal de Manejo del Fuego en Argentina, el manejo de combustibles, la investigación de causas para orientar estrategias preventivas y herramientas de análisis de incendios forestales aplicadas en la provincia. También se abordó la gestión operativa de incendios en la región de Magallanes y se definió una agenda de trabajo conjunto entre ambos países.



Desde el organismo provincial destacaron la importancia de planificar con información, coordinar recursos y sostener una estrategia preventiva en todo el territorio y agradecio a la Unidad Académica Río Turbio por facilitar sus instalaciones y, en especial, al decano Ing. Andrés Ernesto Prato por su compromiso institucional.



Con estos encuentros, el Consejo Agrario Provincial reafirma su compromiso con la prevención de incendios, la protección de los bosques y áreas naturales, y el cuidado de las comunidades de Santa Cruz.