Mesa de diálogo en Caleta Olivia reunió a centros integradores provinciales y municipales

Este miércoles se concretó en Caleta Olivia una mesa de diálogo que reunió a las directoras de los Centros Integradores Comunitarios (CICs) provinciales, y a las coordinadoras de los dispositivos municipales, para articular un trabajo más eficiente en el territorio y optimizar la entrega de módulos alimentarios a las familias que lo requieren.

El encuentro contó con la presencia de a las directoras provinciales Sandra Llanquihuen, Mariela Alonso y Eliana Alanis; junto a la subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Priscilla Jwanczyk, y las coordinadoras municipales Mariela Namor, Susana Acosta y Edith Silva.

Durante la reunión, las referentes de los distintos CICs, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, plantearon los relevamientos territoriales realizados, para analizar en profundidad la realidad de los barrios, y acordaron líneas de acción orientadas a fortalecer la llegada a las familias que más lo necesitan.

En este marco, se destacó la voluntad de trabajo colaborativo y el compromiso de continuar construyendo una gestión cercana, que refuerce la presencia del Estado en cada sector de la ciudad.

